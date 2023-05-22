İhlas Haber Ajansı

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İnsan ticareti suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya’da insan ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Antalya'da insan ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Elmalı ilçesinde İnsan Ticareti Yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs icra edilen operasyonla yakalandı. Yapılan adli işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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