İnsan ticareti suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya’da insan ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Antalya'da insan ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Elmalı ilçesinde İnsan Ticareti Yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs icra edilen operasyonla yakalandı. Yapılan adli işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.