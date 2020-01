'İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak' deyip, köpeği bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahibi olduğunu söylediği Alman kurt köpeğini bıçaklayarak öldüren A.T., “İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacaktı. Cinnet geçirip öldürdüm” dedi. A.T., emniyetteki ifadesinde ise köpeğin kendisine ait olduğunu, üzerine saldırınca bıçaklamak zorunda kaldığını iddia etti. Köpeğini mahallelinin gözü önünde bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan A.T. kelepçelenerek gözaltına alındı. Köpeğin kardeşi olduğu belirlenen bir başka kurt köpeği, ölü köpeğin götürülmesi sırasında sürekli havlayarak adeta yas tuttu.

Üzücü olay Şelale Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, apartmanın arkasında kurumuş bir ağacın altında cansız vaziyette yatan köpekle karşılaştı. Köpeği ağacın altından çıkaran polisler, karnından bıçaklanmak suretiyle öldürüldüğünü belirledi. Ölü köpek, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağından gelen veteriner hekim ve görevliler tarafından kontrol edildikten sonra araca alınarak götürüldü.

Köpeğin götürülmesi sırasında olay yerinde bulunan ve ölen köpeğin kardeşi olduğu belirtilen kurt köpeği, uzun süre havlarken sahibi tarafından güçlükle zapt edildi. Köpeğin hali olay yerindeki vatandaşları hüzne boğdu. Olayın ardından araştırma yapan polisler, köpeği öldürdüğü belirlenen A.T.'ye telefonla ulaşarak olay yerine gelmesini söyledi. Olay yerine gelen A.T., köpeği öldürdüğünü itiraf ederken “Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet geçirip bıçakladım” dedi.

Kelepçelenerek diğer köpeğin sahibiyle birlikte polis karakoluna götürülen A.T.'nin polisteki ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu, kaçan köpeğini almak için geldiğinde kendisine saldırınca kendisini korumak için bıçakladığını söylediği bildirildi.

A.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirlendi.