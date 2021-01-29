İnsansız Hava Aracı Eğitimi yoğun katılımla ilk defa çevrim içi olarak verildi

Eğitimlere İstanbul, Ankara ve Erzurum'dan da yoğun katılımlar oldu.

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak düzenlediği İnsansız Hava Aracı Eğitimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), üniversitelere çevrimiçi eğitim için izin verdi. Biz de ülkemizde yetkilendirilen önemli merkezlerden biri olan AKHUMER olarak İHA talimatında belirtilen şartlara tamamen uygun olarak ve müfredatı online eğitime çok kısa sürede uyumlu hale getirerek ülkemizde çevrim içi İHA eğitimi veren öncü kuruluşlardan biri olduk” dedi.

Çevrim içi eğitime katılımın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Özekicioğlu, “Ülkemizde ilkler arasında yer alan çevrim içi İnsansız Hava Araçları(İHA) eğitimlerimize İstanbul, Ankara, Erzurum gibi büyük illerden kursiyerlerin de katılımı ile başarıyla gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kursiyerlerin uygulama eğitimlerini Akdeniz Üniversitesi Stadında İHA uçurarak tamamladıklarını söyleyen Müdür Özekicioğlu, “Çevrim içi eğitime beklenilenin üzerinde bir talep oldu. Kursiyerlerimiz de çevrim içi eğitimimizden, yüzyüze verilen eğitime oranla daha kalıcı şekilde yararlandılar ve memnuniyetlerini bize ilettiler, bu da bizi mutlu etti. 15. dönem başvurularımızı da almaya başladık. 15-20 Şubat 2021 tarihlerinde yeni çevrim içi eğitimi başlatacağız. Bu dönem içinde yoğun başvuru olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.