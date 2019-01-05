İnternet dolandırıcısı Antalya'da yakalandı

Antalya, Denizli ve Kütahya'da, internet üzerinden aldığı ürünlerin parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Değişik tarihlerde 3 ilde, internet üzerinden alınan ürünlerin bedelinin ödenmediği ihbarları üzerine harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ürünlerin devri sırasında güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüphelinin O.A olduğunu belirledi. Araç bilgisi de tespit edilen O.A, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde yakalandı.

Yapılan detaylı araştırmada şüphelinin, 30 Temmuz 2018 tarihinde B.T'nin internet üzerinden verdiği ilandaki 16 bin 500 TL'lik ürünü satın aldığı ve parasını ödemediği, 2 Eylül 2018 tarihinde Denizli'de M.G'yi aynı yöntemle 2 bin 500 TL, 3 Eylül 2017 tarihinde Kütahya'da A.B'yi de 6 bin 500 TL dolandırdığı belirlendi.

Dolandırıcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanmadan 6 ayrı suç kaydı bulunan O.A, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.