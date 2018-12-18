İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnternetten kiralık ev yalanı ATM'de son buldu

Antalya’da internet sitesine koydukları kiralık ev ilanlarından kapora alarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da internet sitesine koydukları kiralık ev ilanlarından kapora alarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.


Geçtiğimiz hafta Eskişehir'de yaşayan Y.A. internet üzerinden kiralık ev ilanlarını görüp, sitedeki telefon numarasıyla iletişime geçti. Ev anlaşmasının ardından Y.A. belirtilen hesaba 2 bin lira kapora para yatırdı ancak daha sonra karşı tarafa hiçbir şekilde ulaşamadı. Savcılığa müracaat eden Y.A.'nın şikayeti sonrası, yapılan araştırmalarda yatırılan kaporanın Antalya Kültür Mahallesi'ndeki bir ATM'den çekildiği tespit edildi. Harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'nin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin M.C.D, hesap sahibinin de G.G. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.


Yapılan incelemede şüphelilerin aynı yöntemle daha önce Bursa'da yaşayan S.D.G. isimli vatandaşın da 2 bin 950 TL parasını dolandırdığı tespit edildi.


Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.