İnternetten kiralık ev yalanı ATM'de son buldu

Antalya'da internet sitesine koydukları kiralık ev ilanlarından kapora alarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta Eskişehir'de yaşayan Y.A. internet üzerinden kiralık ev ilanlarını görüp, sitedeki telefon numarasıyla iletişime geçti. Ev anlaşmasının ardından Y.A. belirtilen hesaba 2 bin lira kapora para yatırdı ancak daha sonra karşı tarafa hiçbir şekilde ulaşamadı. Savcılığa müracaat eden Y.A.'nın şikayeti sonrası, yapılan araştırmalarda yatırılan kaporanın Antalya Kültür Mahallesi'ndeki bir ATM'den çekildiği tespit edildi. Harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'nin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin M.C.D, hesap sahibinin de G.G. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin aynı yöntemle daha önce Bursa'da yaşayan S.D.G. isimli vatandaşın da 2 bin 950 TL parasını dolandırdığı tespit edildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.