İntihar eden Alman vatandaşın cesedini balıkçı buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağaçta asılı halde ölü bulunan şahsın, Alman uyruklu kanser hastası bir kişi olduğu belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, Manavgat Büyük Şelale yakınında ağaca asılı bir erkek cesedi buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

İnceleme neticesinde olay yerine yakın noktada şahsa ait bir cep telefonu bulundu. Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Cep telefonundan yola çıkan ekipler, telefondaki bir numaradan şahsın kimliği belirledi. Alman uyruklu Uve Martin Arlt (40) olduğu belirlenen şahsın bağırsak kanseri olduğu, Almanya'da geçirdiği operasyonun ardından Manavgat'a gelerek daha önceden tanıdığı bir arkadaşının mobilya atölyesinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Arlt'ın mobilya atölyesindeki işini bıraktıktan sonra Almanya'dan gelen maaşının gecikmesi üzerine kaldığı otelden çıkarıldığı, hastalığının ilerlemesi nedeniyle son günlerde artan ağrılara ağrı kesicilerin de çare olmaması nedeniyle yaşamına son vermiş olabileceği ileri sürüldü.

Cenazeyi bulan Kasım Karataşlı, "Şelalede oltaya balık vurmayınca bu kanala geldim. Balık tutmak için oltamı attım ve beklemeye başladım. Yaklaşık 10 dakika sonra oltayı çekip yem takmak için sağıma döndüğümde ağaçta asılı vaziyetteki cesedi gördüm. Telefonum olmadığı için hemen yolun karşısındaki mobilyacıya gittim ve jandarmayı arattım" dedi.