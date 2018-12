İntihar eden genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi

8 ay önce internet üzerinden tanıştığı genç ile Erzurum'dan Antalya'ya kaçan 18 yaşındaki A.S. evlerinin balkonundan atlayıp, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da yaşayan 18 yaşındaki A.S., 8 ay önce sosyal paylaşım sitesinde F.T. ile tanıştı. Bir süre buradan iletişimi sürdüren ikili, birbirine aşık oldu. Kaçarak, Erzurum'da buluşan çift, daha sonra Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın üst katında oturmaya başlayan çift, arasında iddialara göre, son dönemde sürekli tartışma çıkmaya başladı. Bu nedenle psikolojisinin bozulduğu ileri sürülen A.S., dün saat 12.00 sıralarında, oturdukları dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan A.S., ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. A.S., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.S.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarınca alınarak, toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.