İntihar etmek için atladığı ırmaktan polis tarafından ağ file ile tekneye çıkartıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa atlayan adam, 15 dakika boyunca ırmakta ördek ve kazlar eşliğinde yüzdükten sonra sudan çıkmaya ikna edemeyen polis ağ file ile yakalayıp tekneye çıkardı.Ekonomik sıkıntı yaşayan adamın aşık olduğu kadın tarafından reddedilmesi üzerine alkol alıp ırmağa atladığı ileri sürüldü. Polis ekip otosuyla hastaneye götürülen R.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu herhangi bir şeyinin olmadığı bildirildi.

İlginç olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat'ta aşık olduğu kadın tarafından reddedildiği ve ekonomik sorunlar yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki R.B. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Manavgat köprüsünün korkuluklarına çıkarak Manavgat ırmağına atladı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri uzun süre köprüden ve kıyıdan R.B.'yi ırmaktan çıkmaya ikna edemezken R.B. ırmakta yüzmeye devam etti. R.B.'ye yüzerken kazlar ve ördeklerin eşlik ettiği gözlendi.

Ağ fileyle tekneye çıkartıldı

Tur teknelerinden birisine binen polisler ağ file ile yardımıyla R.B.yi ırmaktan tekneye çıkarmayı başardı. Tekne ile kıyıya çıkarılan R.B., ambulans beklenmeksizin polis ekip otosuna alınarak Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. R.B.'nin hastanedeki kontrollerinde herhangi bir sağlık problemi olmadığı bildirildi.

Ekonomik sorunlar yaşadığı bildirilen R.B.'nin Antalya'da ikamet ettiği, Manavgat'a kadın arkadaşının yanına geldiği, kadın arkadaşı tarafından reddedilmesi üzerine alkol alıp Manavgat ırmağına atladığı belirtildi.