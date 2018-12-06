İntihar şovun ardından basın açıklaması

Antalya'da 5 bin lira borcu olduğu gerekçesiyle inşaatın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Vücuduna çeşitli yerlerinden zarar veren genç, polisin iknasıyla çatıdan indirildiği sırada kameraları görünce 'durun konuşma yapacağım' diyerek polisin elinden kurtulup gazetecilere açıklama yaptı.

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaatta 13.40 sıralarında meydana geldi. İsminin Yusuf G.(19) olduğu öğrenilen şahsın, çatıya çıktığını görenler durumu polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de inşaat yerinde hazır bulundu. Sara hastası olduğunu söyleyen Yusuf G, 5 bin lira borcu olduğunu ve ilaçlarını almadığı gerekçesiyle çatıya çıktığını söyledi. Polisin iknasıyla inşaattan inen genç, bekleyen ambulansa yönelirken kendisini çeken gazetecileri görünce bir anda yönünü değiştirdi. Kendisini tutan polis ve sağlık ekiplerine ‘Durun konuşma yapacağım' diyerek kameralara yönelen Yusuf G, "Ben ilaç paramı ödeyemedim. Ben kepazeyim. Sara hastasıyım ve ilaçlarımı alamadığım için çatıya çıktım" dedi.

Açıklamasının ardından Yusuf G. tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.