İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev sahibinin evden attığını iddia eden kadın, bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilemeyen kadını bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayan polis, kadını aşağı indirdi. Olay yerinde toplanan birçok vatandaş ise cep telefonuyla canlı yaptı.

Kumluca'da bir çocuk annesi İclal M, Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıktı. İclal M.'yi gören mahalle sakinleri, inşaat sahibini arayıp inşaatta bir kadının olduğunu söyledi. Olay yerine gelen inşaat sahibi Osman Y., kadını aşağıya inmesi için ikna etmeye çalışırken bir yandan da 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler İclal M.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ardından inşaata psikolog çağrıldı. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen İclal M.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, kadını yakalayarak aşağıya indirmeyi başardı. Polis ekipleri tarafından intihar etmekten kurtarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.

İntihar girişimini izlemek için olay yerinde toplanan vatandaşların ise cep telefonuyla canlı yayın yapması dikkat çekti. Görevliler, canlı yayın yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.