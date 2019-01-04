İptal edilen Kırcami planları kararını üst mahkeme durdurdu

Türel, “Üst mahkemede Kırcami kararı lehimize çıktı. İnşallah seçimlerden önce Kırcamili kardeşlerimize yeni imar planına göre tapularını vermiş oluruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Güzeloluk Mahallesi'nde Kırcami planları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, muhtarlar ve Kırcami halkı katıldı. Yoğun ilginin olduğu toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, son aşamaya gelmişken mahkemece iptal edilen Kırcami planları ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Türel, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin Kırcami planlarının iptaline yönelik verdiği kararın üst mahkemece durdurulduğunu müjdeledi.

“Maşaları ile iptal etmek istediler”

Türel, konuşmasının başında Kırcami planlaması ile ilgili süreci anlattı. 2004 yılında göreve ilk geldiğinde 4 senelik bir uğraştan sonra Kırcami planlarını tamamladığını hatırlatan Türel, “Kırcami planları için öncelikle üniversitemizin Ziraat Fakültesinden bu alanın artık herhangi bir şekilde tarıma elverişli olmadığı yönünde bilimsel bir rapor oluşturmasını önceliklerimiz arasına koyduk. O raporla birlikte toprak kurulu kararı ve kamu yararı kararı alınması hususunda da ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerimizi başlattık ve tamamladık. Biz senelerdir birilerinin hep arka planda kalarak, maşaları ile bu planları yargıya götürmek suretiyle iptal etmek istediğini biliyorduk. O yüzden işimizi sağlama aldık. 2008 Ekim ayı gibi planlarımızı tamamladık. Malum binlik planlar ilçe belediyesinin yetkisinde. Ancak maalesef binlik planlar tamamlanmadı ve seçimler oldu. Biz görevi devrettikten sonra maalesef yerimize gelenler yargıda Kırcami planlarının haklılığını güçlü bir şekilde savunmadı. Hatta o dönemler hatırlayın Kırcami'ye imar planı yapmak en büyük hainlik, en büyük yanlıştır diye benim görevi devrettiğim Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ifadeleri oldu. Buraya genel başkanları Kılıçdaroğlu ziyarete geldiğinde Kırcami planları birden yine birilerinin gündemine geldi ve böylelikle seçimlere yakın bir süreçte Kırcami'de yeniden planlama aşaması başladı. 2014 senesinde biz yeniden göreve geldik ve tamamlanmayan bu planları biz çok hızlı bir şekilde Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal ile birlikte güzel bir uyum çerçevesinde tamamlamak suretiyle neticeye ulaştık. Ama o maşalar yine rahat durmamışlar. Önce toprak kurulu kararını mahkemeye taşıdılar. Biz burada yapılan çalışmaların haklılığını mahkemelerde en güçlü şekilde savunmak suretiyle toprak kurulu kararını yerel mahkeme nezdinde Kırcami lehine sonuçlandırdık. Toprak Kurulu kararı bizim yapacağımız planın anayasası. Toprak Kurulu kararı eğer iptal edilseydi o zaman planların iptal edilmesi çok daha kolay olurdu. Ama biz bunların iptal edilmemesi yönünde yaptığımız girişimler neticesinde sonuca ulaştık. Tabi şimdi Danıştay bu süreçte devam ediyor orada haklılığımızı kapı kapı dolaşarak sonuna kadar savunuyoruz.”

“Kırcami'yi hep siyasete alet etmek istediler”

Kırcami planlarını birilerinin hep siyasete alet etmek istediğini vurgulayan Başkan Türel, “Kırcami siyasete alet edilemeyecek kadar önemli bölgedir. Antalya için artık imar planları yapılması şarttır. Ama hep siyasetin içerisinde karşılaştığımız bazı gelişmeler neticesinde birileri bakıyoruz ki bazı fırsatları adeta ganimet olarak görüyor. Ve hemen meseleyi siyasallaştırıyor. Vay efendim bu mesele Menderes Türel yüzünden olumsuz noktaya geldi, AK Parti yüzünden geldi diyecek kadar haysiyetten uzak, iftira yağmuruna dönüştürüyorlar” dedi.

“İftiralarla beni Kırcamililerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar”

Birkaç ay önce Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin Kırcami planlarının iptali yönünde karar verdiğini hatırlatan Türel, “Benim için beklemediğim sürpriz karardı. Açıkçası şaşırdım ama yargı kararları konusunda boynumuz kıldan ince, gereğini yapmak zorundayız diyoruz. Ama hukuki mücadele konusunda sizlerin avukatı olarak en üst mahkemeye kadar taşımak suretiyle sonuna kadar savunuyoruz. Ben iptal kararının ertesi günü yüksek mahkeme nezdinde yaptığımız planın hukuki olduğunu, haklı olduğumuzu ifade eden bir dizi ziyaret için Ankara'ya gittim. Yerel mahkemenin belki bilirkişi raporlarına bakarak verdiği bize göre haklı olmayan kararın bir üst mahkemede düzeltilmesi gerektiği düşüncesiyle kapı kapı dolaşarak, en üst mercilerde kime ulaşılması gerekirse ulaşarak derhal harekete geçtik. Ben Ankara'da bu ziyaretleri yaparken CHP Muratpaşa İlçe Başkanı açıklama yaptı. Yanlış anlamayın burada bir kişinin attığı iftirayı, yalanı bir partiye fatura etmek için söylemiyorum. Ama bu arkadaşın iftira düzeyini hangi boyuta taşıdığını anlatmak için söylüyorum. Neymiş efendim bu planları Menderes Türel Sur Yapı daire satsın diye iptal ettirmiş. Ben Ankara'da bu planların üst mahkemede iptali için kapı kapı dolaşırken, burada bir mahkeme kararının arkasına sığınıp beni Kırcamili kardeşlerimle karşı karşıya getirmeye çalışırsanız, bunu başaramazsınız. Bunu böyle bilin. Çünkü zaman doğrunun ilacıdır. Zamanla bu yalanlarınız ortaya çıkar. Biz üst mahkemelerde bu gayretleri ortaya koyuyorken onlar ne yapıyordu Allah aşkına. Hangi mahkeme kapısını çalmışlar. Kiminle görüşmüşler. Kimlere Kırcami planlarının haklı olduğunu ifade etmişler. Bunları açıklasınlar. Hiçbir yalanın arkasına sığınmasınlar. İftiranın arkasına sığınmasınlar” ifadelerini kullandı.

“Yürütme durduruldu, tapular seçimden önce”

Başkan Menderes Türel, tüm bu gayretlerinin neticesinde Kırcami planlarının üst mahkemede yeniden lehlerine sonuçlandığını, üst mahkemenin yerel mahkemenin verdiği plan iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararını verdiğini müjdeledi. Elindeki üst mahkeme kararını Kırcamililere gösteren Türel, “Bu kararı almak için mahkeme kapısında bekledim. Kırcami'nin önü açıldı. Arkadaşlarım derhal Muratpaşa Belediyesi ile temasa geçecekler. Hemen yarın sabah, tapu kadastroya mevcut planları derhal göndermesi için Muratpaşa Belediyesi'ne ilgili yazıyı ulaştıracağız. Ümit Başkanla da hemen gönderilmesi konusunu konuşacağım. Muratpaşa Belediyesi'nin de çok hızlı bir şekilde yazıyı göndereceğini bekliyorum, umuyorum. Bitmedi. Tapu Kadastro Bölge Müdürümüz ile görüştüm. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz gerekirse 24 saat esasına göre çalışacaklar. Artık başka bahara işi bırakmak istemiyoruz. İnşallah seçimlerden önce Kırcamili kardeşlerimize yeni imar planına göre tapularını vermiş oluruz” diye konuştu.

Türel, “Çünkü biliyorum ki zaman doğruyu gösterir. Ben kararı size iletmek için saatlerce mahkeme kapılarında bekledim ve bu kararı duyurdum. O yüzden Kırcami meselesi artık sizin meseleniz değil Menderes Türel'in meselesidir. Bundan sonra da önümüze engeller, taşlar çıkarmaya çalışacaklardır ama unutmayın bu kardeşiniz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle Kırcamili kardeşlerimin sırtı yere gelmeyecek.”

Başkan Türel'in müjdeli haberi büyük sevinç ve coşkuya neden oldu. Salonu dolduran Kırcami halkı Başkan Türel'i dakikalarca ayakta alkışlayarak, omuzlarına alıp, tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu.