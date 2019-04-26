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Iraklı erkek turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Irak uyruklu erkek turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Irak uyruklu erkek turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Irak'tan geçen hafta tatil için Alanya'ya gelen Jasim Ahmed Obaid (62) Okurcallar Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Iraklı turistten uzun süre haber almayan otel çalışanları, yedek anahtarla kaldığı odaya girdi. Obaid'i hareketsiz yerde bulması üzerine otel çalışanlarının durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekip yaptıkları kontrollerde Obaid'in hayatını kaybettiğini belirledi. Obaid'in cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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