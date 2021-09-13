İhlas Haber Ajansı

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İran uyruklu göçmenleri tekne ile kaçırmaya çalışan 4 şüpheli adliyede

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kısalar Mahallesi Aktaş Balıkçı Barınağından 13 İran uyruklu göçmeni tekne ile kaçırmaya çalışan 4 kişi Manavgat Adliyesine çıkartıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kısalar Mahallesi Aktaş Balıkçı Barınağından 13 İran uyruklu göçmeni tekne ile kaçırmaya çalışan 4 kişi Manavgat Adliyesine çıkartıldı.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Antalya İl ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Manavgat'a bağlı Kısalar Mahallesi Aktaş mevkiinde balıkçı barınağından çıkarken yakalanan teknede 13 İran uyruklu göçmen ele geçirildi. İran uyruklu göçmenleri para karşılığında tekne ile kaçırdıkları belirlenen İran uyruklu Esmaeıl Mohammadkhah Rasauli, Ali Rahmatı Alıabad ve Sına Zaryaun ile Halil İbrahim Tekkanat gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

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