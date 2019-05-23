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İranlı yolcu havalimanında valizinde uyuşturucuyla yakalandı

Antalya havalimanına gelen İran uyruklu H.

P.'nin valizinden 824 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya Havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve guruplara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İstanbul'dan Antalya'ya gelen uçağın yolcuları arasında durumundan şüphelenilen İran uyruklu H.P. isimli şahıs ve onu karşılamaya geldiği iddia edilen M.R.A. isimli şahıs incelendi. Narkotik Madde Arama Köpeğinin H.P. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan valize tepki vermesi üzerine şahıslar ve valizde yapılan aramada daralı 824 gram esrar maddesi ele geçirildi. Karşılamaya gelen M.R.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise kablosuz mause şeklinde bir adet hassas terazi ele geçirildi.


H.P. ve M.R.A. isimli şahıslar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

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