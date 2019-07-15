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İrlandalı kadın turisti ölüm restoranda yakaladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 40 yaşındaki İrlandalı kadın geldikleri restoranda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 40 yaşındaki İrlandalı kadın geldikleri restoranda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.


Olay, dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Eşiyle birlikte restorana gelen Anette Lauis Geelan (40), aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden çevredekiler İrlandalı kadını özel araçla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Geelan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Doğuştan kalp hastası olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen Geelan'ın ilk incelemelerde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Geelan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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