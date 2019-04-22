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Irmakta kaybolan üniversiteli gençten kötü haber

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan üniversite öğrencisi Bekir Hekim, arama çalışmaları sonrası ırmakta içerisinde ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan üniversite öğrencisi Bekir Hekim, arama çalışmaları sonrası ırmakta içerisinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesinden bir grup öğrenci kamp yapmak için dün Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon Merkezi'ne geldi. Grup, burada serinlemek için Köprüçayı Irmağı'na girmeye başladı. Bu sırada ırmağa giren öğrencilerden Bekir Hekim, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Jandarma, itfaiye, İHH Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri, arama çalışması başlattı. JAK ekibine bağlı dalgıçlar, Hekim'i ırmakta ararken, diğer ekiplerde ırmağın çevresinde arama gerçekleştirdi.



Irmağın içinde bulundu


Dün başlayan arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde de ekiplerin Bekir Hekim'i arama çalışmaları devam etti. Çalışmalarını ırmakta yoğunlaştıran ekipler, genci suyun içerisindeki kayalık alanda hareketsiz bir şekilde buldu. Kıyıya çıkartılan Hekim'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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