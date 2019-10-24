'Ironman 70.3 Turkey' heyecanı başlıyor

3 Turkey heyecanı için geri sayım başladı. Mekan sponsorluğunu The Land of Legends'ın üstlendiği yarışmaya 84 ülkeden 2 bin sporcu katılım gösterecek.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'te bu sene 5.'si gerçekleştirilecek olan '3 Turkey' heyecanı için geri sayım başladı. 2-3 Kasım tarihinde yapılacak olan yarışmaya 84 ülkeden 2 bin sporcu katılım gösterecek. Belek, ölü sezon olarak adlandırılan Kasım ayında sporcuların aileleri ve yakınları ile birlikte 5 bin kişiyi ağırlarken güç ve iradenin ön planda olduğu yarışma, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Yüzme, koşu ve bisiklet branşlarında birbirleriyle yarışacak olan sporcular, hem yarışacak hem de sınırlarını zorlayacak. Yaklaşık 2 bin sporcunun mücadelesi Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başlıyor. Yüzme parkurunu geçen sporcular daha sonra bisiklet parkurunu ve son olarak koşu parkurunu da geçerek yarışmayı sonlandıracak.

5 bin kişilik turizm hareketi

Müthiş bir mücadelenin sergileneceği 3 Turkey, Antalya'nın en güzel aylarından Kasım ayında Belek'i şenlendirecek. Antalya'nın en özel ve güzel destinasyonlarından biri olan Belek, sporcuların performansları ile renklenecek. Yarışma, Antalya'nın yüksek sezon dışında kalan döneminde turizme katkı sağladığı gibi bölgenin tanıtımına ve ülke imajına da önemli bir destek sağlayacak. Sporculara eşlik eden aileler ve yakınları da hem tatil hem de moral vermek amacıyla Belek'e akın edecek. 1 hafta öncesinden Antalya'ya gelecek olan sporcular ve aileleri 5 yıldızlı 6 ayrı otelde rezervasyon yaptırıyor. Sadece 3 Turkey için sporcular da dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi Belek'te bir turizm hareketi gerçekleştirecek.

3 Turkey'de 4 - 12 yaş grubundaki çocuklar da yarışacak. Yerli ve yabancı 500'ü aşkın minik sporcu 2 Kasım 2019 tarihinde mücadele edeceği Ironkids, çocukları spora özendirmeyi ve mücadele etmenin önemini göstermeyi amaçlıyor.