Ironman yarışları Antalya'da başladı

Ironman Türkiye yarışları, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezi sahilinde başlayan yarışların startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. 112,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanına kadar bisikletleriyle pedal çevirecek. Daha sonra koşu etabıyla sona erecek yarışmalarda çok sayıda yabancı sporcu katılıyor. Yarışmaya 85 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor. Yüzme, bisiklet ve koşu etabına katılan sporcular, ilk olarak 1,9 kilometre yüzdükten sonra, bisikletleriyle 90 kilometre pedal çevirdikten sonra finalde 21 kilometre koşu etabıyla yarışacak.