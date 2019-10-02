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İş arayanlar ile işverenler Kepez'de buluştu

Kepez Belediyesi tarafından faaliyet gösteren ‘Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi’, iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu.

Kepez Belediyesi tarafından faaliyet gösteren ‘Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi', iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu.


İş arayanlar, Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi, aracılığıyla işverenlerle bir kez daha buluşturuldu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iş arayanlarla, işvereni bir araya getiren buluşma Türkiye genelinde yüzlerce şubesi olan bir market zinciri tarafından gerçekleştirildi. 42 kişinin müracaat ettiği görüşmelerde mağaza satış sorumlusu ve reyon görevlisi alımı yapıldı.



Görüşmeler öncesi iş arayanlarla bir araya gelen Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, başarı dileklerinde bulundu. İş arayanlara daha iyi iş imkanları ve iş ortamları sağlayabilmek için ellerinden geleni yaptıklarına değinen Özsoy, “Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. İstihdama katkı sağlayan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezimiz ile yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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