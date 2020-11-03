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İş görüşmesi için gittiği otelde 5. kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşları içinde defnedildi

Ankara’da termal bir otelin 5.

Ankara'da termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar, Antalya'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Genç kız, tabutunun üzerine örtülen beyaz eşarp ile omuzlarda mezarlığa götürüldü. Cenazede Açar'ın annesi ve akrabaları gözyaşlarına boğulurken, dedesi ise torununun mezarından toprak alarak poşete koydu.


Olay, Kızılcahamam ilçesindeki termal bir otelde meydana geldi. İddialara göre 17 yaşındaki Gamze Açar, sözde devremülk satışı yapılan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam'a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar'ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar'ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine, ardından da Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Şule Çet vakası


Olay, akıllara Çankaya'da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar'ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu belirlenirken, bu nedenle bir arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Açar'ın cansız bedeni ise Keçiören'deki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Gamze Açar'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz Ortaköy Mezarlığı'na getirildi.


Cenazeye baba Ferhat Açar, anne Sevim Görkem, dede Osman Açar, genç kızın akrabaları ve yakınları katıldı. Gamze Açar, kılınan namazın ardından dualarla mezarlığa götürülürken, tabutunun üzerine beyaz eşarp örtüldü. Anne Görkem uzun süre gözyaşı dökerken, dede Açar ise torununun mezarından toprak alarak, poşete koydu. Açar'ın yakınları ise ‘kızım, kızım' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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