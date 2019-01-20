İş insanı Bilal son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Mehmet Gültekin Bilal, Finike ilçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da Bilaller Otomotiv'in kurucusu Mehmet Gültekin Bilal, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle özel hastanede tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Mehmet Gültekin Bilal için Finike Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze kılınan cenaze namazının ardından İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Konyaaltı Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.