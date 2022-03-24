İş yerinin deposunda 9 bin 800 dolu makaron ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin deposunda yapılan aramada 9 bin 800 adet dolu makaron ve çok miktarda tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, M.T. (48) isimli şahsın Cikcilli Mahallesi'ndeki iş yeri ve deposunda, gümrük kaçağı ve makarona doldurulmuş tütün piyasaya sürdüğünü tespit etti. Ekipler, söz konusu adrese baskın düzenlendi. Şüpheli şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 9 bin 800 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, çuvallara doldurulmuş vaziyette 300 kilogram tütün ve 500 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen M.T isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.