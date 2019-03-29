İşçilik gerektiren altında taksit imkanı

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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kuyumculukta işçilik içeren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerine ilişkin alışverişlerde kredi kartına 4 taksit imkanı tanınmasına dair kararını değerlendirerek, “Düğün sezonu başlarken gerçekleştirilen bu düzenleme evlenmeyi düşünen ve altın alışverişine çıkacak çiftler için büyük avantaj sağlayacak. Düzenlemeyle birlikte kuyumcu esnaf ve sanatkarlarımızın işlerinin artacağına ve sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Gidişata göre taksit oranının kapsamı genişletilebilir. Böylelikle hem esnafımızın hem de altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlarımızın yüzü güler.” dedi.

“Hayırlı olmasını diliyorum”

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların altın alışverişlerinde taksit imkanı sağlanmasına dair yoğun talepleri olduğunu aktaran Dere, “Kuyumculuk sektöründeki taksit imkanı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kalkmıştı. Daha sonrasında ise kuyumcu esnafımızın taksit imkanının yeniden getirilmesine dair yoğun bir talebi oluştu. Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Ali Çelik ise konuyu bir çok defa dile getirdi ve geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na da bu taleplerini aktardılar. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ise konuyla bizzat ilgilenerek her zaman olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer aldı. İki gün sonrasında ise, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından işçilikli altınlarda taksit imkanının yeniden sağlanacağı bilgisini aldık. Ben Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kuyumcu esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çelik ise, taksit imkanının kaldırılması sonrasında kuyumcu esnafının ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşandığını ancak yeni düzenlemeyle birlikte sektörün yeniden canlanacağını belirterek, “Antalya Kuyumcular Odası olarak sektörümüzde taksitli satışın geri gelmesi yönündeki talebimizi her platformda dile getirdik. Bizzat görüşme fırsatı bulduğumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na sektörümüz için taksitli satışın geri getirilmesi yönünde ki beklentilerimizi ilettik. Bakanımız hemen gerekli görüşmeleri yaptı ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben kamuoyuna açıklama yaparak işçilikli altın ve mücevher ürünlerinde 4 taksitli satışın geri getirileceğini belirtti. Bu gelişme, kuyumcu esnafımızın ticaretinin canlanması ve düğün mevsimine girdiğimiz bu aylarda altın alacak vatandaşlarımız için sevindirici bir haber oldu.” dedi.