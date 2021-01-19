İşitme engelli ÇEK uyruklu milli bisikletlinin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 Aralık tarihinde Çek Cumhuriyetinden İşitme Engelli Milli Bisikletçinin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevim Şanal, yaşam mücadelesini kaybetti.

23 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan İşitme Engelliler Avrupa Bisiklet Şampiyonasına hazırlık amacıyla Alanya'da kampa giren Çek Cumhuriyeti İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takım sporcusu Pavel Pastrnek, Manavgat'tan Alanya istikametine seyir halindeyken, refüjdeki bariyerin altından geçip yolun karşısına geçmekte olan Sevim Şanal (66) isimli kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Kazanın ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şanal'ın hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Antalya OFM Hastanesine sevk edildi. Şanal, 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.