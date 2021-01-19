İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşitme engelli ÇEK uyruklu milli bisikletlinin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 7 Aralık tarihinde Çek Cumhuriyetinden İşitme Engelli Milli Bisikletçinin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevim Şanal, yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 Aralık tarihinde Çek Cumhuriyetinden İşitme Engelli Milli Bisikletçinin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevim Şanal, yaşam mücadelesini kaybetti.


23 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan İşitme Engelliler Avrupa Bisiklet Şampiyonasına hazırlık amacıyla Alanya'da kampa giren Çek Cumhuriyeti İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takım sporcusu Pavel Pastrnek, Manavgat'tan Alanya istikametine seyir halindeyken, refüjdeki bariyerin altından geçip yolun karşısına geçmekte olan Sevim Şanal (66) isimli kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.


Kazanın ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şanal'ın hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Antalya OFM Hastanesine sevk edildi. Şanal, 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.