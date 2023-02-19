İskele Caddesi yenileniyor

Alanya'nın en uğrak noktalarının başında gelen İskele-Rıhtım Caddesi, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenileniyor.

Alanya Belediyesi kentin dört bir yanında yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin çehresini değiştiren projeler bir bir hayat bulurken, kentin cazibe noktaları da yeni sezona hazırlanıyor. Alanya'ya gelen yerli yabancı herkesin en uğrak noktası olan İskele-Rıhtım Caddesi de yapılan çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşuyor. Hafta sonu devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanarak bölgenin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilecek düzeye getirileceğini söyledi.

“Güvenli ve düzenli bir hale getiriyoruz”

Yürütülen çalışmaların bölgeye hem cazibe hem de yenilik katacağını belirten Başkan Yücel, “Hem bölge esnaflarımızın talepleri, hem de hasıl olan yenileme ihtiyacından dolayı bölgede çalışmalarımızı başlattık. Yıpranan ve işlevini yitirmeye yüz tutmuş parkelerimizi yeniliyoruz. Bölgede daha önce yaşanan aksaklıkları da giderdik. Kentimizin en uğrak noktası olan bu bölgeyi hem güvenli hem de verimli hizmet verebilecek düzeye getiriyoruz. Ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.