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İslamiyet'e hakaret eden şahıs tutuklandı

Antalya’da sosyal medyada İslamiyet’e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklandı.

Antalya'da sosyal medyada İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen yazar ve fotoğrafçı F.E. hakkında inceleme başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan F.E, emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan F.E., tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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