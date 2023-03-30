İşlem yaptırmak için gittikleri hükümet konağında yakayı ele verdiler

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 yılın üzerinde hapis cezası hükümlüsü 2 kişi, işlem yaptırmak üzere geldikleri hükümet konağında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hapis cezası hükümlüsü ve aranmakta olan Sertan R. ve Mehmet Ali Ü.'nün işlem yaptırmak üzere hükümet konağına geldiği bilgisine ulaşan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakaladı.

Manavgat adliyesine götürülen ve gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak Ilıca cezaevine teslim edilen Sertan R. isimli şahsın birden fazla kişi ile ‘silahla yağma' suçundan 12 yıl hükümlü , Mehmet Ali Ü. İsimli şahsın ise ‘kullanmak için uyuşturucu bulundurmak ve uyarıcı madde ticareti' suçundan 10 yıl 18 ay hükümlü hapis cezasının bulunduğu bildirildi.