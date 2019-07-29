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İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda kayıtlar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı icra heyeti ve korolarda kurs kayıtları başladı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında ‘Birlikte Söyleyelim' sloganıyla icra heyeti ve koro kurs kayıtları başladı. İcra heyetleri ve korolara başvurmak isteyenler Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği ve Çok sesli Koro'ya başvuru yapabilecek.


29 Temmuz -29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek başvurular hakkında bilgi almak isteyenlerin (0242) 248 83 66 numaralı telefonu arayabileceği bildirildi.

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