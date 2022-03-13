İsmail Kartal:" 5 gollü galibiyet büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geldikleri günden beri çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Oyuncularımı çok iyi futbol oynadıkları için ve 5 gollü galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum" dedi. Kartal, genç futbolcu Arda Güler ile ilgili olarak da "Arda hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecektir" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Alanya'ya kazanmak için geldiklerinin altını çizerek, "Son 5-6 haftadır lig maçlarında yükselen bir grafiğimiz var. Teknik, fizik, taktik ve oyun anlamında üstüne koyan bir takımım var. Oyuncularımın ve takımın taktik anlamında önemli bir yükselişimiz var. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oldu. 2-0, 2-2 beraberliği yakaladı rakip, daha sonra yaptığımız hamlelerle oyunu dengeledik. Önde baskı yaptık. Maçı 5-2 kazandık. Sonradan oyuna giren 3 oyuncumuzun gol atması, bunlar sonradan oyuna girmelerine rağmen katkı verdiler. Bugün Alanyaspor'a kendi evinde iyi bir takıma karşı 5 gol attık ama önce ve sonra 5-6 tane gol olabilecek yüzde yüz pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da vardı" diye konuştu.

"Arda gereğini yaptı"

6 tane oyuncularının olmamasına rağmen elindeki oyuncuları en iyi şekilde kullanarak 5 gollü bir galibiyet aldıklarını dile getiren İsmail Kartal, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Arda'ya gelirsek, ekibim Fenerbahçe lig tarihinin en genç oynayıp gol atan oyuncusu olduğunu söyledi. Arda bizim evladımız, hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecektir. Arda'yı doğru zamanda oyuna aldık. Tam onun oynayacağı ortam vardı. O da gereğini yaptı. Bir gol bir asist ile bizleri mahcup etmedi. Onun yolu açık, geleceği olan bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz, onu seviyoruz, o bizim evladımız ona da ayrıca teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Çalıştığımız bir gol"

Geldikleri günden bu yana ekibiyle bütün rakipleri analiz ettiklerini ve sıkı bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Kartal, "Mesela ilk attığımız gol insanlara tesadüf gelebilir. Kaleci uzun vurdu gol attı diye düşünebilirsiniz. Biz buna çalıştık. Alanyaspor'u çok iyi analiz ettik. Çalışmamızın karşılığını da aldık. Sonuçta Alanyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Oyuncularımı çok iyi futbol oynadıkları için ve 5 gollü galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Arda Güler açıklaması"

Mesut Özil ve Arda Güler arasındaki forma rekabeti hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Kartal, "2 değil 3 tane, bir de İrfan Can Kahveci var. Mesut var, Arda var. Bunlar üst düzey oyuncular. Ben böyle oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum, gururluyum. Her oyuncum benim için değerli. Ne zaman nerede kimin oynayacağını planlıyoruz. Bazılarını oynatmıyorum, onlarla konuşuyorum, ikna ediyorum bu konuda. Onlar da bana yardım ediyorlar. Tamam hocam diyorlar. Karşılıklı anlaşarak medeni şekilde sorun çıkmadan işimizi yapıyoruz. Onlar da destek oluyorlar" cevabını verdi.