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İsmail Kartal: “En kötü 1 puanla ayrılabilirdik”

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Konyaspor'da Teknik Sorumlu İsmail Kartal, “Son dakika yakaladığımız pozisyonlarla biraz daha dikkatli olsak belki en kötü 1 puanla ayrılabilirdik” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlu İsmail Kartal, maçtan önce rakiplerinin zor olduğunu bildiklerini söyledi. Kartal, “İyi bir takıma karşı biz de bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı oyunun başlarında baskı yedik. Kendi yarı sahamızdan topu çıkarmakta biraz zorlandık. Antrenmanda bu eksikleri çalışmamıza rağmen geçişleri sağlayamadık. Bu da bizim tarafımızdan zorlayıcı bir durum söz konusu oldu. Sonra uzun toplarla baskıdan kurtulup hücum etmeye başladık. İlk yarı da 1 net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı hamleler sonucunda maçı çevirmeyi düşünürken 2 hücum oyuncumuz sakatlandı. Oyuncularımızın sakatlanması bütün planlarımızı bozdu. Elimizdeki oyuncularla Alanyaspor'a cevap vermek isteyerek maçı çevirmek istedik. Baktığımız zaten bütün ikili mücadelelerde öndeyiz. Topla oynama hemen hemen kafa kafaya gidiyor. Son dakika yakaladığımız pozisyonlarla biraz daha dikkatli olsak belki en kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Oyuncuları ettikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuçta 1 maç kaybettik. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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