Isparta Belediyesi 1 haftada 62 bin meyve fidanı dağıttı

Bir hafta içerisinde dağıtılan meyve fidanı sayısı 62 bine ulaştı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dağıtılan meyve fidanlarının Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta'ya çok yakışacağını söyledi.

Isparta Belediyesi, şehri meyve fidanlarıyla donatıyor. Dağıtılan çeşit çeşit meyve fidanları bahçeleri süslüyor. Isparta Belediyesi geçen hafta ücretsiz olarak 36 bin adet meyve fidanı dağıtarak, toprakla buluşmasını sağlamıştı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 26 bin adet daha meyve fidanı dağıtımı yapıldı. Aralarında elma, armut, ayva ve kiraz fidanlarının bulunduğu çeşit çeşit meyve fidanları toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fidan dağıtımını yerinde takip ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, meyve fidan dağıtımının çok iyi bir hizmet olduğunu belirterek, Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen hafta 36 bin adet meyve fidanının vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını belirterek, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine yeniden fidan dağıtımı yaptıklarını söyledi. Isparta Belediyesi'nin her iki dağıtımda yaklaşık 60 bin adet fidanı vatandaşlara dağıttığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, fidanların piyasada olan fidanlar arasında en iyisi olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Fidanlarımız kaliteli anaç ve bodur fidanlar. 2 yıl içerisinde meyve verecek kaliteye sahipler. Meyveleri de kaliteli ürün olacak. Vatandaşlarımız dağıttığımız fidanları beğendiler ve tekrar istediler. Biz de fidancı arkadaşlarımızla tekrar görüşerek onların desteği ile burada tekrar fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisini görüyoruz” dedi.

Isparta'nın yeşil bir kent olduğuna değinen Başdeğirmen, “Isparta'mızda yeşilliğin yanı sıra meyvesi olan ağaçlarla donatılıyor. Çocuklarımız artık meyvelerini ağaçlardan toplayarak yiyebilecekler. Bundan dolayı çok memnunuz. Isparta'mız zaten meyve bahçesi. Bölgemiz Allah vergisi, tropikal meyveler hariç her türlü meyvenin üretilebildiği bir bölgedeyiz. 60 bin ağacın her biri 20 kilogram meyve verse 1 milyon kilogramın üzerinde meyve üretilir. Bu büyük bir katkı. İlgi ve alakadan çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Bu fidanlar Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta'ya çok yakışacak. Bizlere bu fidanları ulaştıran firma ve kişilere teşekkür ederim. Bunları bize hediye ettiler. Kendilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek de fidan dağıtımıyla ilgili bilgi verdi. Geçen haftaki etkinlikte 36 bin adet meyve fidanının vatandaşlara dağıtıldığını ifade eden Leylek, “Sayın Başkanımızın talimatlarıyla, vatandaşlarımızın talebi üzerine bugün de 26 bin adet fidan dağıtıyoruz. Toplamda 62 bin adet meyve fidanı dağıtmış olacağız. Bize destek veren firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah Isparta'mızda daha çok meyve yetişmiş olacak” şeklinde konuştu.