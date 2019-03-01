Isparta'da elektrik tüketimi yüzde 20 arttı

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre Isparta'da elektrik tüketimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik tarafından hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu, 2018 yılında Isparta'daki gayrimenkul sektörü ve elektrik tüketiminin röntgenini çekti. Rapora göre geçen yıl 2017'ye göre taşınma sayısı yüzde 8'lik bir düşüşle yaklaşık 20 binlere geriledi. Isparta'da hem yeni hem de ikinci el konuta taşınmada geçen yıla göre azalma görüldü. Taşınma sayısında 2017'ye göre düşüş yaşanırken il genelinde elektrik tüketiminde yüzde 20'lik bir artış oldu. Isparta'da temmuz ayında elektrik tüketimi 107 bin 996 kilovatsaat ile rekor kırdı. Toplam elektrik tüketiminin yüzde 55'i Isparta'nın Merkez ilçesinde tüketilirken en çok tüketimin olduğu ikinci ilçe 103 milyon kilovatsaat ile Eğirdir oldu.

Perakende elektrik sektörünün öncü şirketlerinden CK Enerji Akdeniz Elektrik'in 2018 yılına yönelik Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun Isparta bölümü; kentteki taşınma hareketi, kentsel dönüşüm ve elektrik tüketimini ortaya koydu. Isparta'da 2018 yılında toplam taşınma hareketi 2017'ye göre yüze 8 gerileyerek 21 bin 456'dan 19 bin 798'e düştü. Ispartalılar 2018 yılı içinde yaklaşık 20 bin kez taşınırken en fazla hareket okulların açıldığı eylül ayında yaşandı.

Her gün ortalama 54 elektrik abonesi yer değiştirdi

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre Isparta genelinde 2018 yılında hem ikinci el hem de yeni gayrimenkule geçişte 2017 yılına göre gerileme gözlendi. 2017 yılında ilk kez kapısı açılan gayrimenkul sayısı 8 bin 531 iken bu rakam geçen yıl yüzde 14'lük bir gerileme ile 7 bin 366'ya indi. Yıl içinde her gün ortalama 20 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken en yoğun hareket yine eylül ayında yaşandı. Yeni gayrimenkule geçişlerin yüzde 67'si Isparta Merkez'de, yüzde 9'u Yalvaç'ta, yüzde 7'si Gelendost'ta gerçekleşti. Yeni konutta en az hareketin olduğu ilçe ise sadece 12 taşınma ile Yenişarbademli oldu.

2018'de ikinci el gayrimenkuldeki taşınma hareketi 12 bin 432 ile 2017'nin yüzde 4 gerisinde kaldı. İkinci elde de en büyük hareket 8 bin 746 taşınma ile Merkez'de yaşandı. Onu Yalvaç izlerken ikinci elde en az taşınma hareketi 35 adet ile yine Yenibarbademli ilçesinde oldu. Yeni ve ikinci el gayrimenkuldeki hareket dikkate alındığında 2018'de Isparta'da her gün ortalama 54 elektrik abonesi yer değiştirdi.

Kentsel dönüşümün yüzde 47'si merkez'de

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nda Isparta'daki ‘kentsel dönüşüm' rakamları da yer aldı. 2018 yılında Isparta genelinde 664 abone kentsel dönüşüm için tahliye talebinde bulundu. En çok tahliye başvurusu 317 adet ile Merkez'den, 143 adet ile Yalvaç'tan ve 104 adet ile Sütçüler'den geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında en az tahliye talebinin olduğu ilçe 4 adet ile Aksu, 7'şer adetle Yenişarbademli ve Gönen ilçeleri oldu.

Elektrik tüketiminde yüzde 20'lik artış

Isparta'da gayrimenkuldeki hareket 2017 yılına göre bir miktar geride kalsa da elektrik tüketimindeki artış dikkat çekti. 2018'de Isparta'da elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyar 50 milyon kilovatsaate ulaştı. Yıl içinde rekor elektrik tüketimi 108 milyon kilovatsaat ile temmuz ayında kırıldı. En az tüketimin olduğu ay ise 71 milyon kilovatsaat ile ağustos ayıydı.

2018'de Isparta'nın toplam elektrik tüketiminin yüzde 55'i Merkez'den geldi. Merkez'deki tüketim 555 milyon kilovatsaati aşarken onu 103 milyon kilovatsaat ile Eğirdir, 102 milyon kilovatsaat ile Keçiborlu izledi. En düşük tüketim ise 1,7 milyon kilovatsaat ile Yenişarbademli'de gerçekleşti.

Değerli: “Gayrimenkul ve hizmet sektörüne de yön veriyor”

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, Yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çalışan bir şirket olarak Isparta'daki gayrimenkul hareketinin kendileri için çok değerli bir veri olduğuna dikkat çekti. Değerli, “Taşınmalar ve kentsel dönüşüm verileri bize kentteki hareketin boyutları, hangi bölgelerin geliştiği konusunda bilgi veriyor. Bu veriler aynı zamanda gayrimenkul ve hizmet sektöründe çalışan birçok kurum için yatırımlara yön verecek değerde. Memnuniyet ile gördük ki şimdiden raporumuz merakla beklenen ve takip edilen bir çalışmaya dönüştü” dedi.