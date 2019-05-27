Ispartalılardan türkü dolu gece

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ispartalılar Gecesi'nde türkü ziyafeti yaşandı. Antalyalılar, Isparta'nın sevilen sanatçısı Musa Taş'ın seslendirdiği Teke yöresi türküleriyle doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri hemşehri derneklerinin düzenlediği etkinliklerle devam ediyor. İftar sonrası Antalyalıların buluşma noktası haline gelen Karaalioğlu Parkı'nda Antalya Ispartalılar Derneği'nin düzenlediği programda türkü dolu bir gece yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Antalya Ispartalılar Derneği tarafından Ispartalılar gecesi düzenledi. Isparta'nın sevilen sesi, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa

Taş'ın sahne aldığı geceye katılanlar sevilen türkülere eşlik etti. Birbirinden güzel Teke Yöresi ezgileri ile birlikte büyük ozanların Telli Turnam, Mihriban gibi parçalarını da seslendiren sanatçı Antalyalılardan büyük beğeni aldı. Taş'ın Mustafa Kemal Atatürk için söylediği “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” eseri ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

Antalya Anadolu Hemşeri Dernekleri Federasyonu ve Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün “Isparta, Burdur, Antalya kısacası Teke Yöresi diye adlandırdığımız bu bölgenin insanı olarak kültürümüzden, türkülerimize birçok benzer değerlere sahibiz. Bu değerleri koruyup yaşatmak için hemşehrilerimizle bir arada olmak için dernek olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizleri bu güzel akşamda en iyi şekilde ağırlayan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Isparta'da lavanta zamanı, gül zamanı ve zambak zamanı, Antalya'da sıcaklar başladı. Sıcak havadan bunalan herkesi Isparta'mızın serin ve gül kokan tertemiz havasına davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.