İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Akseki'ye spor malzemesi desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Akseki ilçesi'ne fitnes ve spor malzemesi desteği verdi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır'ın girişimleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Akseki Aroma Ömer Duruk Spor Salonunda kullanılmak üzere 3 adet koşu bandı, 3 adet dikey bisiklet, 1 adet yatay bisiklet, olimpikk spor aletleri, eğzersiz aletleri, plates, futbol, voleybol ve basketbol topları, kale fileleri, antrenman yeleği ve eşofmanları olmak üzere 25 kalem spor malzemesi gönderildi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen spor malzemeleri Fitness salonumuz faaliyete girdi. Bütün Akseki halkına ve gençlerimize hayırlı olsun. Buradaki amacımız gençlerimizin spor yapması. Fitness, jimnastik, halter salonumuzdan faydalanmalarını istiyoruz” dedi.