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İstanbul'daki cinayetin zanlısı 10 yıl sonra Antalya'da yakalandı

İstanbul’da 2009 yılında işlenen cinayetin zanlısı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'da 2009 yılında işlenen cinayetin zanlısı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 2009 yılında işlenen cinayetin zanlısı O.Y.'yi, olaydan 10 yıl sonra Manavgat'ta yakaladı. 'Tasarlayarak Adam Öldürmek' suçundan aranan O.Y., A.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanırken, hakkında, 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak' suçundan da adli işlem yapıldığı bildirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince, 'Tasarlayarak Adam Öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. O.Y.'nin sahte kimlikle uzun süredir esnaflık yaptığı da belirlendi.

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