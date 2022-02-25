İstihdam fuarı ile öğrencilere önemli fırsat

İstihdam Fuarı, 9-10 Mart tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilecek. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Turizm İşletmeciliği ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek fuara, Alanya'nın ve Türkiye'nin önde gelen turizm şirketleri katılacak.

Turizmde Kariyer Zirvesi ve İstihdam Fuarı'nda, katılımcı işletmeler ile yeni mezunlar ve mezun adayları, bir araya gelme fırsatını yakalayacak. Öğrenciler; kariyer günü etkinliklerinde, bölgenin ve ülkenin önde gelen turizm şirketlerinin yöneticileriyle tanışarak, bu işletmelerde iş ve staj yapma imkanına erişecek.

Turizm sektörünün paydaşlarını bir araya getirecek ve iki gün sürecek fuarda; Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) ‘in katkıları ile “Turizmde İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri” konulu çalıştay gerçekleştirilecek.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz ve Alanya HEP üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar tarafından yapılan açıklamalara göre ilgili fuar ve çalıştayın Turizm sektöründe insan kaynakları talebinin daha verimli bir şekilde karşılanabilmesi adına önemli bir fuar olduğu belirtildi. Fuarda sektörün personel seçiminde aradığı beceri ve gerekliliklerin yanı sıra gelişen teknolojiyle birlikte insan kaynaklarında ortaya çıkan ihtiyaçların görüşülecek olması ile bu alandaki eksiklerin belirleneceği kaydedildi. Yapılan çalışmalar ile yükseköğrenim turizm müfredatlarında yapılabilecek düzenlemelere yönelik hem Alanya turizm sektörüne hem de akademik çalışmalara yön göstermesi adına büyük fayda sağlanacağı vurgulandı. ALKÜ tarafından VI. Gerçekleşecek olan İstihdam Fuarı kapsamında Alanya'da bulunan Turizm İşletmeciliği Bölümlerinin akademik bakış açısıyla düzenlenecek olan çalıştay ile ilerleyen yıllarda devamı için şimdiden çalışmaların başladığını ifade eden öğretim üyeleri bu ortak çalışmanın başlangıç olduğunu bildirdi.