İstihdam fuarının stant yerleri için kura çekimi yapıldı

“Manavgat'ta İş Var” sloganıyla 8-9 Mart tarihlerinde Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilecek fuar öncesinde MATSO toplantı Salonu'nda katılacak firmaların yerleri kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimine MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, MATSO Yönetim Kurulu Üyesi Seydi Güngör, İŞKUR Manavgat Müdürü Yavuz Ayna, İNKAY Genel Sekreteri ve Manavgat Sorumlusu Cemile Akbulut ile stant açacak işyeri temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesinde katılımcılara “ İstihdam Seferberliği 2019' tanıtım filmi izletildi. Bir konuşma yapan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, stant açacak olan işyeri temsilcilerine çalışma ve fuar hakkında bilgiler verdi. Dördüncüsü gerçekleştirilecek olan fuarın hem işçi hem de işveren için önemine değinen Başkan Boztaş, “Fuarın güzel ve verimli geçmesini bekliyoruz. Fuarımız ülkemiz istihdamına, bölgemize, ilçemize ve üyelerimize katkı sağlayacaktır. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcı firmaların yerleri kura çekimi ile belirlendi. Manavgat Kaymakamlığı öncülüğündeki organizasyona Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İnsan Kaynakları Yöneticileri (İNKAY), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) destek veriyor.