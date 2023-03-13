İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'nci yılı kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'nci yılı, Antalya'da düzenlenen programla kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Sg. Alb. Dr. Murat Sezgin, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Gazi Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Tarih öğretmeni Cem Nuh tarafında yapıldı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 102'nci yılı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Vali Ersin Yazıcı, yarışma sonucu dereceye giren; İlkokullar arası resim dalı birincisi Yeşilbayır İlkokulu öğrencisi Emirgan Özer, şiir dalı birincisi Kömürcüler Ortaokulu öğrencisi Pakize Başyiğit, kompozisyon dalı birincisi Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hilal Reyhan Yılmaz'a plaketlerini takdim etti.

Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ‘Akif'in Sözü Cumhuriyetimizin 100'ü' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Finalinde salondaki ve sahnedeki öğrencilerin hep bir ağızdan İstiklâl Marşı'nı okuduğu oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.

Vali Yazıcı, törenin sonunda protokol üyeleri ile birlikte Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy temalı resimlerin bulunduğu sergiyi gezdi.