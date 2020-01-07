İstinat duvarı şiddetli yağışa dayanamadı

Antalya'nın Kemer ilçesinde aşırı yağışlar 10 kişinin yaşadığı binanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çöken duvarın taşları bir oto garajında ve çevredeki binaların çoğunun bağlandığı kanalizasyon borularında hasara yol açarken, olay sırasında garajda araçların olmaması sahiplerine rahat bir nefes aldırttı.

Kemer'de günlerdir devam eden yağış, Yeni Mahalle'de 10 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın önündeki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, binada ve komşu binalarda oturan vatandaşlar büyük bir gürültü ve sarsıntı hissetti. Dışarıya çıkanlar, binanın bahçesinin büyük bölümünün, istinat duvarıyla birlikte yok olduğunu fark etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayın şokunu atlatan bina sakinleri, kalan toprağın da yağışla çökerek binanın tehlikeye girmemesi için belediyeyi arayarak yardım istedi. Belediyenin gönderdiği brandayı bahçenin kalan bölümüne örten vatandaşlar, brandayı örtebilmek için bahçede kalan meyve ağaçlarını kesmek zorunda kaldı.

Heyelan meydana gelen bölgede ilgili kurumların sabah saatlerinde inceleme yapması bekleniyor.