İsveç Büyükelçisi'nden Büyükşehir'e ziyaret

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Altunbaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, konuk büyükelçiye İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Altunbaş, Büyükelçi Annika Molin Hellgren'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili ilişkileri güçlendirerek Antalya'ya gelen İsveçli turist sayısında artış sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

“Yaz turizminden ibaret bir kent değil”

Büyükelçi Hellgren'e Antalya'nın turizm potansiyeli ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Altunbaş, “ Antalya sadece yaz turizminden ibaret bir kent değil. Yılın 12 ayı çeşitli alternatifleri olan bir tatil merkezi. Dünyada, yayla turizmi, doğa turizmi ve sağlık turizminin önemli merkezlerinden bir tanesi. Ayrıca Antalya turistler için son derece güvenli bir yer. Futbol turizmi konusunda da son derece gelişmiş tesislere sahip olması nedeniyle çok sayıda İsveç futbol takımı da kamp için Antalya'yı tercih etmektedir. Antalya'dan İsveç'e direk uçuş yapma olanağı sayesinde İsveçli turist sayısının artmasını bekliyorum” dedi.

“İsveçli turistlerin Antalya'ya ilgisi artıyor”

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, İsveçli turistlerin Antalya'ya ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, bunun en önemli sebebinin Antalya'nın güvenli bir tatil beldesi ve popüler bir destinasyon olması olarak açıkladı. Hellgren, “ İsveç halkının tatil için gideceği destinasyonda tercih kriterleri arasında ekoloji açısından sürdürülebilir olması, çevre dostu olması, organik ürünler ve suyunun temiz olması önem arz ediyor. Bu kriterlere göre Antalya turistler için son derece cazip imkânlar sunuyor” diye konuştu.