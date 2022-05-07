İhlas Haber Ajansı

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İsviçre uyruklu yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

Antalya’da jandarma ekiplerinin Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada İsviçre uyruklu yolcunun üzerinde 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekiplerinin Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada İsviçre uyruklu yolcunun üzerinde 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kovanlık Yol Kontrol Noktasında narkotik köpeği “Varan” ile birlikte yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, İşviçre uyruklu G.N. isimli yolcunun çantanın içerisinde 3 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. G.N. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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