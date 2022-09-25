İşyerinin önünde meydana gelen kazalara isyan etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin sahibi, işyerinin giriş kapısına çarpan otomobiller yüzünden isyan etme noktasına geldi. Yaşanan son iki kazada işyerine ait 2 adet servis motosikletini kaybeden işyeri sahibi, kazaların önüne geçilmesi için çözüm bulunmasını istedi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde bulunan işyerinin sahibi Hakan Özkan, işyerinin önünde meydana gelen kazaların işyerine büyük maddi zarar verdiğini belirterek, kazaların sona erdirilmesi konusunda yetkilileri göreve davet etti. Öte yandan işyerinin önünde meydana gelen kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Caddede sık sık kazaların yaşandığını belirten Hakan Özkan, “Son 1.5 ay içerisinde üç tane büyük kaza atlattık. Araçların hızlı olması, yolda hiçbir kasis bulunmaması nedeniyle meydana gelen kazalar şans eseri maddi oldu. Kazalar meydana geldiği sırada burada telin arkasındaki masalarda müşterilerimiz vardı. Allah'tan onlara bir şey olmadı. Bu konuyu gerek emniyete gerekse belediyeye defalarca bildirmemize rağmen kasis yapılmıyor. Arkadaki hastaneden her gün onlarca acil ambulans çıkışı olmakta. Buraya kavşak yapılması lazım. Son iki kazada araçlar neredeyse işyerimizin içerisine kadar giriyordu. Hala kazanın verdiği zararlar duruyor. Sigorta ile işleri halledemediğimiz için yaptıramıyoruz” dedi.

"Suyu açıp gitmesinler"

Kazalarda müşterilere ait araçların da zarar gördüğünü belirten Özkan, “Yaklaşık 300 bin lira dolayında zarar oluştu. Bir tane de servis yaptığımız motosikletimiz kullanılamaz oldu. Son kazada yine otomobil sulama sırasında yola akan suda kaydı ve işyerimize girdi. İşyerimizin girişindeki tabelalar ve bir başka motosikletimiz hurdaya çıktı. Artık kaza görmekten bıktık. Refüjdeki çimleri sulayan arkadaşlar daha dikkatli olsunlar. Suyu açıp gitmesinler. Kontrol edip su taşmaya başladığında, yola akmaya başladığında suyu kapatsınlar. Ben buradan emniyet ve belediyemize bir kez daha kasis ve kavşak konusunda sesleniyorum” diye konuştu.