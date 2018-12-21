İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyon kitabı büyük ilgi gördü

Adriana Lima'dan Paris Hilton'a, Miranda Kerr'den Irina Shayk'a kadar onlarca top modeli podyumunda yürüten Dosso Dossi Holding'in CEO'su Hikmet Eraslan, sahip olduğu İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu ve kitabını fuar alanında tanıttı.

“İş Tatili” konseptiyle Antalya'da dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show kapılarını açtı. 30 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısını Antalya Expo Center'da Türk tekstil üreticileriyle buluşturan Fashion Show, 23 Aralık günü sona erecek. Bu kez önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Dosso Dossi Holding'in CEO'su Hikmet Eraslan, sahip olduğu İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu ve kitabını fuar alanında tanıttı. Eraslan'ın, sanata bakışını ve resim sanatının iş hayatına yansımalarını kaleme aldığı “Renkli Fikirler” isimli kitabı ve “İtalyan resim koleksiyonu” Antalyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İş hayatını ve resim sanatını birleştiriyor

“İtalyan Sanatçılar Antalya'da” isimli resim sergisi eşliğinde gerçekleştirilen Renkli Fikirler isimli kitabın tanıtımı, iş ve sanat dünyasından pek çok ismin buluşmasına ev sahipliği yaptı. İlk kitabı “İyi ki Battım”da iş hayatına atıldığı zamanki hatalarından aldığı dersleri anlatan Eraslan, ikinci kitabında da iş hayatını ve resim sanatını birleştirdi. Şirketi “Dosso Dossi”nin ismini 16. yüzyılda yaşamış İtalyan ressam Giovanni di Niccol de Luteri'nin sanat lakabından alan Eraslan, “Dosso Dossi ismini verdiğim şirketimde biz de ayrı bir çizgi izledik ve hiç denenmemiş bir iş modeli oluşturarak pazarlamada yeni bir devir açtık. Kitabıma Renkli Fikirler ismini vermem de bundan kaynaklanıyor. Çünkü Luteri çizgi ve renklerle resim sanatında, biz de yenilikçi fikirlerimizle iş dünyasında fark kattık. Resmi sevmemi ve bir sanatsever olmamı büyük ölçüde etkileyen bu sanatçının adını kendi şirketimde yaşatıyor olmam bana ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.

Yardıma muhtaç çocukların eğitiminde kullanılacak

Koleksiyonunda yer alan 120 eseri bir sanat kitabına taşıyan Eraslan, sanatseverlerin karşısına bir de sürprizle çıktı. İtalya'nın yaşayan önemli ressamlarından biri olan Antonio Sannino, Eraslan'ın yüzünü tuval olarak kullandı. Eraslan, Renkli Fikirler isimli sanat kitabının kapak yüzü için yüzünü boyattı. 6 bölümden oluşan kitabın tüm geliri, yardıma muhtaç çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışlanacak.