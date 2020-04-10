İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği

Antalya’da itfaiye ekipleri balkon ve panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için seferber oldu.

Antalya'da itfaiye ekipleri balkon ve panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için seferber oldu. Kumru vinç yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 169 Sokak üzerindeki bir binanın üçüncü kat balkonunda panjur ile cam bölme arasına sıkışan kumruyu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkonun uzak ve ara bir noktada olması nedeniyle itfaiye ekipleri kumruya müdahale edemedi. Daha sonra kuşu kurtarmak için Hürriyet İstasyonundan büyük vinç istendi. Vinç yardımıyla balkona ulaşan itfaiye eri sıkışan kumruyu kurtardı. Kanadından yaralanan kumru tedavisi için hayvanat bahçesine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.