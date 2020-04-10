İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği

Antalya'da itfaiye ekipleri balkon ve panjur arasına sıkışan kumruyu kurtarmak için seferber oldu. Kumru vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 169 Sokak üzerindeki bir binanın üçüncü kat balkonunda panjur ile cam bölme arasına sıkışan kumruyu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkonun uzak ve ara bir noktada olması nedeniyle itfaiye ekipleri kumruya müdahale edemedi. Daha sonra kuşu kurtarmak için Hürriyet İstasyonundan büyük vinç istendi. Vinç yardımıyla balkona ulaşan itfaiye eri sıkışan kumruyu kurtardı. Kanadından yaralanan kumru tedavisi için hayvanat bahçesine götürüldü.