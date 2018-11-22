İthal muz ve üretim arttı, yerli muzun fiyatı düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ülkeye ithal muzun girmesi ve üretimin artmasıyla geçtiğimiz yıl 10 TL olan yerli muzun fiyatı bu yıl 4 TL'ye düştü. Artan maliyetlere yakınan üreticiler ise ithal muzun gelmesiyle yerli muzun masraflarını karşılamadıklarını belirtti.

Türkiye'deki muz üretimin yılda yaklaşık 105 tonunu karşılayan Alanya'da fiyatlar geçen seneye oranla düştü. Geçiğimiz yıl 10 TL olan yerli muzun fiyatı 4 TL'ye düşmesini üreticiler, ithal muz ve üretim fazla olmasına bağladı.

"Üretici ve komisyoncular para kazanamıyor"

Geçtiğimiz yıla oranla bu sene muz üretimin fazla olduğunu ve ithal muzun da artığını söyleyen üretici Ahmet Kiriş, bu nedenle muz fiyatlarının düştüğünü söyledi. Kiriş, "Bu sene muz üretim fazla geçen seneye oranla daha yüksek. Geçen sene don olmuştu ve üretim haliyle gerilemişti. Bir de dışarıdan muz ithal ediyor. İthal muzun gelmesinden dolayı bizim yerli muzlarımız para etmiyor. Yerli muz üretiminde fiyatların düşmesinden dolay maliyeti bile zor karşılıyor. Şu anda üretici ve komisyoncular para kazanamıyor. Geçen yıl toptan 6 ila 8 lira arasında satılan muzun bu yıl toptan fiyatı ise kalitesine göre 3-3.5 TL arasında satılıyor. Tezgahlardaki perakende fiyatı ise geçen yıl 10 TL bu yıl 4 ila 4.5 TL arasında değişiyor. Bu yıla nazaran geçen yıl hava şartları kötü gitti. Kapalı sera muz üretimi de gün geçtikçe artıyor" dedi.

"Bizim yerli ürünümüz para etmiyor"

"Biz ülkemize ithal muzun gelmesini istemiyoruz" şeklinde konuşan Kiriş, "Dışarıdan ithal muz geliyor ve bizim yerli ürünümüz para etmiyor. Para etmeyince üreticiler para kazanamıyor. Şu anda masraflar çok pahalı. Zirai ilaçlar, gübre gibi şeyler çok çok daha pahalı onun için durum ortada" diye konuştu.

"Geçen muz fiyatları 10 liraya kadar çıktı"

Muz Komisyonculuğu yapan Hasan Kaçmar ise geçtiğimiz yıl muz üretiminin hava şartlarından dolayı daha az olduğunu aktardı. Kaçmar "Geçen sene toptan 6 ila 8 lira olan muz, bu sene üretim daha fazla olmasından dolayı toptan fiyatı 3 liraya kadar düştü. Üretim fazla olmasına rağmen muz satışları iyi gidiyor. Yılbaşından sonra talep biraz daha azalır" ifadelerini kullandı.