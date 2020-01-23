IV. Murat Operası Antalya'ya veda ediyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Okan Demiriş'in “IV. Murat” operasını son kez sahneleyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2010 yılında kaybettiğimiz Türk operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in “IV. Murat” operasını 28 Ocak Salı günü son kez sahneleyecek. 3 Mayıs 1980 tarihinde, İstanbul'da gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsile yakın kapalı gişe sahnelenen ve Antalyalı sanatseverlerin beğenisi kazanan eserin librettosu Turan Oflazoğlu'na ait. Haldun Özörten'in dekor ve kostüm ile bütünleşen bir reji anlayışı ile sahneye koyduğu “IV. Murat” operasının dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü anlatan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor. Besteci Okan Demiriş'in 2016 yılında kaybettiğimiz eşi, Türk Operası'nın efsanevi baş sopranosu Leyla Demiriş'e ithafen bestelediği “IV. Murat” operasının son temsilinde, “Sultan Murat” rolünü Engin Suna, “Kösem Sultan” rolünü Sevinç Bilgin, “Sadrazam Topal Recep Paşa” rolünü Ümit Burak Tekinay, “Nef'i” rolünü ise Göksay Yaran canlandıracak.