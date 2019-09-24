İyeoka Side Antik Tiyatroda konser verdi

Latin ve Caz müziğinin dünyaca ünlü isimleri Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 18. Side Dünya Müzikleri Festivali'nde sahne almaya devam ediyor. Festivalin son siyahi konuğu Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka oldu.

Bu yıl ağırlıklı olarak siyahi sanatçılara yer verilen ve geçmiş konserlerde İbis Maria ve Della Miles'ı ağırlayan festivalin son siyahi konuğu Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka oldu. Türkiye'de ve dünyada 'Simply Falling' isimli şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan sanatçı, dün akşam Side Antik Tiyatro'da muhteşem bir konser verdi. Tarihi atmosferde İyeoka'yı dinlemeye binlerce yerli ve yabancı turist geldi. Konseri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de Iyeoka'yı eşi Hatice Sözen ile birlikte izlemeye geldi. Sahneye siyah üzerine sarı el işlemeli ve ardından giydiği beyaz elbiseleriyle çıkan ünlü sanatçı muhteşem sesi ile dinleyenleri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı sahnede sık sık ballı ılık su içen Iyeoka, Black Coffe şarkısı sırasında da fincanda Türk kahvesi içti. Müzik dolu gecede sanatçıya teşekkür plaketi ve çiçeğini Belediye Başkanı Şükrü Sözen takdim etti. Başkan Sözen'den üzerinde “Özgürce Yaşa Manavgat” sloganlı plaketini alan İyeoka oldukça duygulandığını dile getirerek teşekkür etti. İyeoka, “Uzun zamandır bu kadar duygulanmamıştım. 3 yaşından beri müziğe hep ilgim vardı ve ortaokul lisede hep müzikle iç içeydim. Müziğe aşığım. Müzik yaparak bütün dünyayı gezdim. Ama bugünkü heyecanımı ifade etmem mümkün değil. Böyle özel ve ilginç bir yerde çok daha fazla heyecanlıyım Bunu gözlerimden anlayabilirsiniz. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada tarihe dokunabiliyorum. Böylesine güzel bir atmosferde konser verdiğim için çok mutluyum. Beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ağlamak istiyorum çok etkilendim” dedi.