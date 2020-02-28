İyi İnsan Hareketi Çalıştayı yapıldı

Antalya'da, özgürlükçü, girişimci ve karakterli iyi insan yetiştirmek amacıyla hazırlanan, 'İyi İnsan Hareketi' projesi ilk çalıştayını yaptı. ‘Haydi Harekete Geç' parolası ile ivme kazanan proje kapsamında ‘İyi insan kimdir, özellikleri nelerdir? sorularının cevabının arandığı bir Çalıştay tamamlandı.

Antalya Bilim Üniversitesi Döşemealtı Kampüsü'nde gerçekleştirilen 'İyi İnsan Hareketi' Çalıştayı öncesinde katılımcılara proje anlatıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıya İyi İnsan Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakayalı, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Boğaçhan Göksu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek konuşmacı olarak katıldı. İyi İnsan Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakayalı, dernek hakkında bilgiler verdi.

Dernek oluşum sürecinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğini aldıklarını belirten Karakayalı, son yıllarda medyada kan donduran, vicdan sızlatan, sayısı azalmayan çocuk, genç, yaşlı kişilerin haberlerine şahit olduklarını ve bu üzücü tablonun kendilerini yeni bir yol haritası hazırlama fikrine sevk ettiğini söyledi. Karakayalı, “İyi tarih, iyi coğrafya, iyi matematik öğretmenin yanında iyi insan olmayı da öğretmemiz gerektiği gerçeğini ortaya koyduk. Bu fikrin uzun soluklu olması için de bu yılın başında derneğimizi kurduk” diye konuştu.

Her kesimden katılım

Derneğin oluşumuna Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi yanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD ve Gazeteciler Cemiyeti'nin katkı sunduğunu anlatan Mehmet Karakayalı, toplumun her kesiminden insanların yer aldığı Çalıştay'da erdemli, karakterli, hakka riayet eden, hakkı koruyan ve üstün tutan bir nesil yetiştirmek için İyi İnsan kimliğini tartışmaya açtıklarını belirtti.

"Birileri bunu işlemeliydi"

Karakayalı'dan sonra söz alan ve projeye başından beri destek veren isimler arasında yer alan MÜSİAD Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, Bu proje paylaşıldığında çok heyecanlandığını ve memleketin geleceği adına destek olduğunu söyledi. Türkiye'de son yıllarda çokça tartışılan liyakat mi sadakat mi sorusunu iyi insan yetiştirilmediği için sürekli sorulduğunu savunan Göksu, “İyi insan olmayı arka plana attığımız gerçeği var. Bunu birilerinin işlemesi gerekiyordu. Bizlere nasip oldu. Konuyu paylaştığımız herkes sıcak baktı. İnşallah niyetimiz yerine gelir” ifadelerinde bulundu.

"Genel kurallar deforme oldu"

Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş ise teknolojik gelişmelerin dezavantajlarına temas etti. Karakaş, “Dünyada teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bir takım dezavantajları birararaya getirdi ve toplumun genel kuralları deforme oldu. Milli Eğitim olarak Değerler Eğitimi Projesi ile tüm Türkiye'de bu deformasyonu engellemek için düğmeye basılmıştı. Antalya ölçeğinde de 550 bin öğrencimizin iyiye ve doğruya yönelimi için İyi insan Hareketi projesi hayata geçti. Projenin en önemli ayaklarından olan Çalıştay'ın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

"Karşılıksız sevgi aşılayın"

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek ise çocukların yetiştirilme şekline vurgu yaptı. Yüksek, “Çocuklarımıza sevgiyi aşılarsak ve bunu karşılıksız aşılarsak çocuklarımız ona aldığımız telefon, arabanın markasından dolayı seviyorsa orada hata var demektir. Çocuklarımız ağladığında ona telefon verip mutlu etmeye çalışıyoruz. Sonra da telefon bağımlısı bir nesil oluşuyor. Değerlere saygılı, insanları, canlıları sevecek nesiller yetiştirmek düsturumuz olmalı. İnşallah bu Çalıştay'ın sonucunda iyi şeyler çıkar, bunun tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İyi insanı tanımladılar

Konuşmaların ardından Çalıştay'ın startı verildi. Gruplar halinde yapılan ve aralarında çocukların da olduğu Çalıştay'da ilk olarak katılımcıların görüşlerini açıklamaları istendi. 1 saat süren bu beyin fırtınasının ardından 10 dakikalık tartışma sürecine geçildi ve fikirlerin açıklığa kavuşturulmasına çalışıldı. 30 dakika sürenin verildiği son bölümde ise ilgi diyagramı başlığı ile raporlama yapıldı. Grup moderatörleri katılımcılara İyi İnsan kimdir? İyi insan kime denir? ve İyi insanın özellikleri ne olmalıdır? şeklinde sorular yöneltti. İyi İnsan Hareketi Derneği'nin liderliğinde gerçekleştirilen Çalıştay'ın önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği ve geniş kitlelere yayılması için çaba sarf edileceği öğrenildi.