İyi Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın CHP'nin Aksu adayını kabul etmediğini, Kepez ve Aksu'nun kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, “Kepez ve Aksu'yu alamazsam 250 bin oyumu koruyamam. Benim oyu koruyamadığım gibi Muhittin Böcek de büyükşehiri alamaz.” dedi.

CHP ile İYİ Parti arasında geçtiğimiz günlerde yerel seçimler için işbirliği sağlandı. Yerel seçimlere az bir süre kala ise partiler il, ilçe adaylarını ve aday adaylarını açıklamaya başladı. Antalya'da ise CHP Büyükşehir Belediyesinin yanında 9 ilçeye adayını açıkladı. İyi Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İki parti arasında şu anda iş birliği anlaşmasının sağlandığına değinen Aydın, Kepez'in kendilerinin olduğunu ifade ederek, Kepez'i alamadıktan sonra bu anlaşmanın adının ‘iş birliği' olmayacağının söyledi

“CHP büyükşehiri kazanmak istiyorsa bana Kepez ve Aksu'yu vermek zorunda”

CHP'nin Aksu adayını açıkladığını hatırlatan Aydın şu ifadeleri kullandı: “Biz Aksu'da ikinci partiyiz. Bunlar tekrar görüşülecek. Kepez'e biz aday göstermeliyiz. İyi Parti olarak, Antalya'da 250 bin oy aldık. Alanya, Serik, Aksu bizim olmalı. Metropol ilçelerden Konyaaltı, Muratpaşa hakkında bir şey söylemedik, CHP'de adaylarını açıkladı. Bu durumda Kepez'de bizim olmalı, CHP'de aday çıkartmamalı. Elmalı, Korkuteli, Kaş, Kumluca bu ilçeler bizim kolay alabileceğimiz yerler. Adı iş birliği olacaksa, İyi Parti'de Antalya'da 250 bin oyun altında kalmadıysa, kendi seçmenimi sahaya yansıtabilmek için ve de CHP'de büyükşehiri kazanmak istiyorsa, bana bu söylediklerimi vermek zorunda. Yoksa ben seçmenimi sandığa götüremem.”

“Aksu benim kırmızı çizgim”

CHP'nin Aksu'ya aday çıkartmasını kabul etmediğine dikkat çeken İyi Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, “Aksu benim kırmızı çizgim. Nasıl olacak bilmiyorum ama açıkladılar. Eğer masa yıkılırsa, biz de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kendi adayımızı çıkarıp, denge kurmak için değil kazanmak için her türlü gireriz. Genel merkezde büyükşehir için anlaşma sağlandı, ilçeler anlamında ise görüşmeler sürüyor.” dedi.

“Benim oyumu koruyamadığım gibi, Muhittin Böcek de büyükşehiri alamaz”

Kepez ve Aksu'yu istemekte ayıp bulamadığını ve iki ilçenin de kendisinin hakkı olduğunu söyleyen Aydın, Kepez ve Aksu'yu alamadıktan sonra 250 bin oyu koruyamayacağını iddia etti Aydın, “Benim oyu koruyamadığım gibi Muhittin Böcek de büyükşehiri alamaz. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum; İyi Parti Antalya il Başkanı olarak Kepez ve Aksu benim kırmızı çizgim. Bu durumlarda ben istesem de büyükşehire oy taşıyamam. Nasıl ben Muratpaşa'da aday çıkartmıyorsam, Konyaltı'nda aday çıkartmadıysam, CHP'de Kepez'de çıkartmamalı. CHP'nin aday çıkartmamak şartıyla Kepez, Aksu, Kaş, Elmalı, Korkuteli, Alanya, Serik ve Kumluca'yı istiyorum.” şeklinde konuştu.