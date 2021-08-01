İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan alanlarda incelemede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Orman yangını çıkaran ya da sebep olanlar, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar. Oculuk, buculuk üzerinden çıkarılıp, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar" dedi.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Akşener, yangın hakkında aldığı bilgilerden sonra açıklamalarda bulundu. Yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bulunan Akşener, yangın nedeniyle hayatını kaybeden 5 kişiye Allah'tan rahmet edildi. Belediye başkanlarından yapılan çalışmalara yönelik bir brifing aldığını dile getiren Akşener, “Gördüğümüz şey şu. Buraya Marmaris'ten geldik. Ortak noktaları söyleyeyim önce. Marmaris ve Muğla genelinde olan yangınlarla, Manavgat özelinden Antalya geneline yayılan yangınlardaki temel ortak problem bir koordinasyon eksikliği. Valilik makamı ilçelerde kaymakamlık makamı ile ayrı bir koordinasyon sistemi, buna karşılık belediye başkanlarıyla o yangın olan belediye başkanları eğer millet ittifakının belediye başkanlarıysa onlarla alakalı daha farklı bir koordinasyon modeli var. Bu yanlış. Bunu yapanlara buradan duyurmak isterim ki derhal bu saçmalıktan vazgeçin. Birincisi bu. İkincisi ise bu tür konularda senci benci şucu bucuya bakılmaz bu tür konularda. Bu tür konularda ekonomi birleşir, kaynaklar birleşir, elemanlar birleşir, araç gereç birleşir ve verimli bir çalışma yapılır. Vilayetin, kaymakamlığın, bakanlıkların merkezi idarenin imkanlarıyla belediyelerin imkanları birleşir ve buradan verimlilik çıkar ve daha hızlı bir sonuç alınır. Dolayısıyla bu ayrımcılığa son verilmesini buradan duyuruyorum” diye konuştu.

"Enerjimizi birleştirelim"

Üçüncü bir konuya daha değinmek istediğini belirten Akşener, “O da maalesef yetersiz uçak. İki yerde de aldığımız bilgi şu uçakların havadan yapılan müdahalesi, belediyelerin elindeki arazöz ya da itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde uçak müdahalesinin daha etkili olduğu, verimli olduğu ve sonuç alıcı olduğu ama helikopterlerle o derece sonuç alınamadığıdır. Bu brifingin ardından çok şeyler söylemem gerekirdi ama milletimizin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. İnsanların canı yanmış. Manavgat'ta 22 mahalle bu işte yandı yıkıldı. Tamamen yandı yıkıldı. Biz bütün hepimiz iktidar partisi de Türkiye'yi yönetenler de muhalefet partisi mensupları da bizden seçilmiş belediye başkanları da imkanlarımızı ve enerjimizi birleştirmek zorundayız. Bu ne ya. Şuculuk buculuk, oradan seçilmiş buradan seçilmiş. Çok şey söyleyebilirdim ama bu acıya duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemiyorum. Ama bunu bir kenara koyduk” dedi.

"Terör üyeliği"

“Orman yangınları şayet kundaklama ise devleti yönetenlerin görevi derhal bunların ne olduğunu kim olduğunu bulmaktır” diyen Akşener, “Manavgat özelinden anlatılanlar var. Ülke genelinde sosyal medyadan yapılanlar var. Karmaşık, şaşkına çevirici bilgiler algı yönetelim derken Türkiye'nin birliğini beraberliğini bozar. Eğer bu yangınları kundaklayanlar var ise derhal kundaklama olup olmadığına bakılmalıdır, bu konuda kanaat varsa, derhal kamuoyu ile millet ile paylaşılmalıdır. Bu konuda şeffaf olunmalıdır. Orman yangınlarına sebep olan, ne bugün, ne dün ne de yarın sebep olacaklarla ilgili derhal arkadaşlarımız kanun teklifini verecekler, terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar. Oculuk buculuk üzerinden çıkarıp terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar. Marmaris'te orman yandı, Muğla'da ormanlar yanıyor. Yanan ormanların yerine bir santim beton yapılmamalıdır. Yapılmaya kalktığı zaman seçim elbette gelecek ister önce, ister 2023'de o yapılan betonların tamamını yıktırıp oraya el uzatanlarla hesaplaşmak hepimizin boynunun borcudur. Kupon arazi modeline geçilmemelidir” dedi.

"Birlik beraberliğe ihtiyaç var"

Manavgat'ta çok kayıp olduğunu dile getiren Meral Akşener, “Doğal afet yerine genel afet bölgesi ilanı diye bugün ilk defa duyduğumuz bir tarif var. Bu tarifin Manavgatlılar açısından, 22 mahalle gitmiş, köyler gitmiş, hayvanlar, seralar gitmiş. 5 ilçede yangın var. Dolayısıyla burada kayıpların giderilmesi için tariflenmelidir. İlk defa duyduğumuz bu afet bölgesi tarifi, dolayısıyla daha rahat kayıpların ödenmesi için tariflenmelidir. Büyükşehir belediye başkanı Millet İttifakı'nın, Manavgat ilçe belediye başkanı Millet İttifakı'nın. Onlardan mal mülk, imkan kaçırmak üzerine bir bakış açısı ile yapılırsa bu son derece yanlış olur, günah olur, ayıp olur. Beraberliğe ihtiyacımız var, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu bozmaya kalkışacak olanları kamuoyunda sonuna kadar kovalarım haberleri olsun” ifadelerine yer verdi.

Yangında en çok hasarı gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret eden Akşener, zaman zaman ağlayan bir kadını teselli etti. Birçok ev sakinini ziyaret eden Akşener, yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapacaklarını söyledi.